香港女星何天兒2007年參加香港小姐選拔，與黎姿神似的美麗外表，讓她被喻為「翻版黎姿」，其後拍過多部電視劇，近年則轉型當起網紅。常在社群平台分享生活的她，近來自曝第七條交叉神經出問題，導致罹患面癱，上唇一度失去知覺，花了整整三個半月才治療好。

何天兒6日拍影片曝光當時的臉部狀態，右半邊完全動彈不得，連嘴角都不會動，接著講述發病過程。她表示第一天吃早餐時，感覺舌頭有層膜，沒什麼味覺，第二天右邊後腦勺則傳來一陣疼痛，到了第三天，不適感蔓延到右眼，睜都睜不開，決定隔日去看醫生。

何天兒罹患面癱。(圖/何天兒 IG)

沒想到第四天一起床，上唇麻到失去知覺，導致只能斜著喝豆漿，讓她意識到大事不妙，趕緊聯繫中醫跟西醫，進行針灸並進行藥物治療，不過如果要知道詳細面癱原因得抽骨髓，但她不願意，因此目前僅知可能與感冒或壓力過大，導致免疫力失調有關。

何天兒表示她算是幸運兒，身體已經完全復原，但有些朋友並非如此，康復後仍有眼睛下垂跟面部表情不一的症狀，甚至有人延遲治療，錯失黃金治療期，導致康復情況不甚理想，呼籲所有粉絲，如果發生類似症狀，務必即早就醫。