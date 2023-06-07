台灣女網好手謝淑薇與中國大陸女將王欣瑜合作的女雙，在2023法國網球公開賽持續告捷，7日在8強賽6比3、打敗第15種子俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／珊索諾娃（Liudmila Samsonova），搶進4強。

2021年WTA年終總決賽獲得亞軍後，謝淑薇休息了一年多，今年5月回歸WTA巡迴賽，在馬德里大師賽、羅馬大師賽與捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）再度攜手女雙，跟著史特拉斯堡網球賽開始和王欣瑜搭配，兩人法網繼續聯手，連續4場直落二勝出，攻佔4強位子，將與大會第6種子、美國瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲裴芮茲（Ellen Perez）爭奪今年法網女雙決賽們票。

王欣瑜今年法網也有參加女單，不過第三輪以兩個0比6被世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）上了一課，但女雙和謝淑薇發揮不錯，兩人在場上也有不少笑容，晉級到法網女雙4強。