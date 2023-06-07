扎波羅熱地區本週一（5）起，烏軍面向俄羅斯防線同時對4個住民地發起進攻一共投入2個機步旅和1個海軍陸戰隊旅，一度擊退其中2處住民地的俄軍。為了鞏固並且擴大戰果，本週二（6），烏克蘭再投入了2個預備隊，卻直接撞上俄軍一個師級單位發起反攻，目前暫時退回攻擊發起線，作戰期間法國援助的AMX-10RC輪型戰車殘骸也出現在戰場上。由於烏克蘭發布消息管制，所以無從得知這是否是萬眾矚目的大反攻。

綜合俄羅斯國防部每日例行報告以及公開情報資訊來源，以下為過去2天作戰概況，烏俄雙方對於許多住民地和地名，因歷史因素會有出入，若無正式中文譯名，則以Google地圖中文譯名或原文代之。

當地時間本週一上午起，烏克蘭第23和第31機械化旅朝2個方向發起進攻，分別是諾沃達羅夫卡（Novodarivka）和里夫諾波爾（Rivnopil’）。中午時分，諾沃達羅夫卡的烏軍6輛坦克和步兵的遭到擊退。

⚡️Russian Defense Ministry reports :



❌ Destruction of AFU equipment during offensive in Zaporozhye direction on 4 June 2023



🔗https://t.co/nkgWZ9pKpw pic.twitter.com/Q7zPwcbwmB — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 5, 2023

同樣在當天上午，新組建的第37海軍陸戰隊旅突襲了俄軍內斯庫契諾耶（Neskuchne）住民地防線，由海軍陸戰隊員和戰甲車發起進攻。不過，本次攻擊遭到俄軍擊退。內斯庫契諾耶的進攻中，烏軍英勇抗下了損失，穿越地雷區，成功鞏固至前沿陣地

💥 #Russia 🇷🇺Le Député 🇺🇦 Khodakovsky a confirmé que des chars #Leopard2 ont été engagés dans le village de Neskuchnoye à Novodonetsk où l'Armée Russe a lancé une offensive et confirmé avoir détruit 16 chars, 21 véhicules blindés #OTAN.

Images probables de chars #Leopard détruits pic.twitter.com/cWIZmsQNFP — Militant.André.D (@Circonscripti18) June 5, 2023

當天最激烈戰鬥主要發生在發生在諾沃頓內茨克（Novodonetsk）住民地，第37海軍陸戰隊旅投入了包含土耳其軍援的BMC Kirpi防地雷反伏擊車和美國M1224 MaxxPRO防地雷反伏擊車在內等30輛戰甲車成功擊退了俄守軍，並且在郊區鞏固了陣地。

本週二，俄羅斯第127摩托化步兵師（實際為機械化）發起了反攻，烏軍在內斯庫契諾耶鞏固下來的戰果，遭到俄軍坦克和步兵的激烈反擊，此外，俄軍還有炮兵和航空火力的掩護。烏軍隊受困後，緊急增調來了第28和第31機步旅預備隊。

#Russian Telegram claims from today's fighting



Translated Verbatim. Unverified.



"The 127th division launched a counterattack on the Vremievsky ledge, destroying and driving back the enemy

▪️Our friends from one of the hottest sectors of the front now got in touch and told… pic.twitter.com/pH49TdmWRI — UkraineWarVid (@UkraineWarVid) June 5, 2023

48小時的激戰，烏克蘭裝甲集群，忍受俄羅斯陸航出動KA-52「鱷魚」和Mi-28「夜間獵人」武裝直升機使用對地飛彈襲擊，步兵單位承受著俄軍炮兵自122毫米到152毫米榴砲，以及多管火箭系統的進行轟炸，承受壓力，難以想像。

俄羅斯國防部6月6日例行記者會表示，72小時間，烏軍損失28輛坦克、136輛各式戰甲車，其中包含79輛外國裝甲車和超過1600人傷亡。不過，瓦格納首腦普里戈津認為這數字是科幻小說，本報無法核實。從本週三（7）俄軍陸續釋出的影片看起來，戰況十分慘烈。