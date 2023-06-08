美聯社報導，日本、美國和澳洲已加緊與太平洋島國合作，顯然為了反制中國在區域擴大安全和經濟影響力的努力。2週多前，組成「四方安全對話」（Quad）的美國、日本、印度和澳洲四國領袖才強調，海底電纜作為通訊基礎建設關鍵成分與網路連線根基的重要性。

日本外務省表示，這條新的海底電纜將連接密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）的科斯雷州（Kosrae）、吉里巴斯（Kiribati）的塔拉瓦環礁（Tarawa）和另一島國諾魯（Nauru），全長約2250公里，並連上登陸點位在密克羅尼西亞聯邦彭佩島（Pohnpei）的現有纜線。新纜線將串聯三島國合計10萬多人。

日美澳三方在聯合聲明中說，接下來的步驟包括進行最後調查及纜線的設計和製造，纜線寬度相當於一條澆花水管，工程預計2025年完成。

美國國務院東亞與太平洋事務局高階官員莫瑞（Matthew Murray）在聲明中表示：「安全且強韌的數位連線從未如此重要。美國欣然參與這項讓我們區域關係更緊密的計畫。」

贏得計畫標案的日本NEC公司則說，這條電纜將確保區域的居民、商家和政府單位有高速、高品質及更安全的通訊，同時促進更好的數位連線與經濟發展。