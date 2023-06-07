軍事研究者趙武靈表示，之所以批評太陽能戰術背心，是因為此事反應了國內軍事研發單位的通病，沒有顧及裝備使用者的需求與意見，弄出一些不堪用的裝備，又在「國X國造」的大方向下逼迫國軍裝備，結果就是裝備品質無法提升，與國軍又苦不堪言。

前幾天，陸軍官校為配合世界環境日，推出綠能裝備實作展，展出了太陽能戰術背心、太陽能救生衣、單兵鋰電池、野戰太陽能電及儲能曳引車等等。推出之後卻遭到軍事迷的一連串負評，表示危險又不實用。國防部發言人臉書小編立即澄清，表示成果展是同學們在課堂上專題實作的作品，並非正式軍品研發成果。「當中很多不成熟的地方，老師都和同學做過討論；相信粉絲們的意見，會讓同學在學習過程中，獲得更多啟發，不斷汲取知識，成長進步。」

軍事研究者趙武靈還是在稍後做出回應，並解釋為何「小題大作」地批評學生的科展的原因。

趙武靈以著名動畫片《Keroro軍曹》來形容，該漫畫中有一位個性陰沉的發明家Kururu，雖然很聰明，發明能力也很強，但是永遠憑著個人喜好與怪癖在發明道具，因此其他隊友的使用體驗極差。

趙武靈說：「我不希望他們成為國軍裡的Kururu曹長：自己關著門瞎發明一些怪家私，總是搞到自己人苦不堪言。」

「那些不知怎麼穿著的戰鬥服裝，到歸不了零的瞄準鏡，弄出這些東西的人，難道不也是『當年的軍校生』？」

他進一步解釋，各國的軍備廠商所做出的裝備，都會請現役軍人小規模試用，並收集使用者的心得與操作經驗，不管是正面意見還是負面意見，都要認真重視。假如士兵們給了好評，那才會走到下一階段的限度量產，給更多的部隊試用，並收集更多的意見，這一階段也沒問題，才是大批量生產。反之，如果士兵認為裝備有缺點，那就要改進再造，要是問題難以解決，那麼重新研發也都再所不惜。

曾引起爭議的T75K3手槍綁繩，可能引起無法換彈匣的問題。雖然官方表示綁繩不穿過彈匣，而是從側邊出來(如圖)。但是實際操作就會發現，只要綁繩略粗，就會造成彈匣無法卡扣。

另一個「經典」的國軍不合格裝備，洗滌幾次後變「薄紗」的數位迷彩服。(圖/靠北長官臉書)

趙武靈說：「真正的重點在於，為戰場開發的裝備，就不能單靠科研人員來開發製造，它需要接受前線的經驗與使用者的反饋。當全球那樣多的廠商，都參考戰場上的經驗研發改進時，請問我們的軍校生乃至研發人員，難道可以把戰場風險與部隊意見拋到腦後? 」