中共官媒《央視》日前釋出一段影片，正在研製從「飛鴻」（FH）-97無人機機腹內置彈艙，投放「飛鴻」-901自殺無人機；據傳飛鴻-97是殲-20隱形戰機的忠誠僚機，未來將實現「有人-無人編隊」。前空軍副司令張延廷今( 7 日)表示，相較於美國F-35、F-22現役使用的拖曳式靶機，在抗干擾、欺敵的能力上，能夠跟著主戰機移動的「飛鴻-97」效果會優秀很多。

張延廷今在政論節目《新聞大白話》中指出，與其說飛鴻-97是「自殺無人機」，不如說是「犧牲無人機」，因為其用處是在殲-20遭空對空、地對空飛彈攻擊時，去吸引砲火，由僚機犧牲自己擋下攻擊，殲-20毫髮無傷。

張延廷提到，美國的F-22、F-35都是匿蹤戰機，忠誠僚機還沒有研發完成，現在是用「拖曳式靶機」，放出來就是500公尺(1500英尺)的拖在戰機後面，用途也是為主戰機擋下飛彈。

「但問題在於抗干擾」，張延廷續指，拖曳式靶機距離戰機是固定 500 公尺，飛彈不一定會被干擾，因為靶機跟戰機的距離沒有改變，就會知道這是假的目標，便鎖定在前方的有人戰機。

張延廷表示，忠誠僚機就會變動，飛鴻-97很活躍、可以跟著殲-20不斷移動，飛彈就難以判斷，便會攻擊到僚機，有人戰機就安全。

張延廷表示，就欺敵、抗干擾的能力，飛鴻-97會比拖曳式靶機的效果更好。

此前也曾傳出，美軍也正在為F-22、F-35和第六代戰機研發無人忠誠僚機，美國空軍研究實驗室（AFRL）與民間公司克拉托司（Kratos）合作開發無人機XQ-58A「女武神（Valkyrie）」，已於2019年3月試飛成功；美國空軍也將女武神作為測試平台研發戰術，其中包括設置內置彈倉，以便從空中發射更小的無人機ALTIUS-600，執行多樣任務。