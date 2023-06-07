南韓知名演員宋仲基1月底宣布再婚英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders），並同時驚喜宣布老婆懷孕喜訊，雙喜臨門的他也把握機會共度兩人甜蜜時光，頻頻被網友目擊他與愛妻在各地玩樂的畫面。近日，社群上流傳著宋仲基與凱蒂在羅馬街頭閒逛的畫面，雖然僅有背影，但還是讓粉絲看得嗨翻。

宋仲基日前以新作品《禍亂》出席坎城影展紅毯，原預告將攜孕妻凱蒂一起走上紅毯，不過後因考量到作品有不少暴力場面，認為不太適合孕婦，因此紅毯當天凱蒂並未出現，讓不少粉絲相當失望沒見到兩人的同框。不過，宋仲基受訪時曾親揭孩子再過1個月便將誕生，讓不少人紛紛期待見到小公主或是小王子的出世。

此外，宋仲基也把握與凱蒂僅剩的兩人時光，多次與她一同在各地遊玩。近日，社群上便流傳著一張兩人被網友目擊的照片，只見畫面中，兩人牽手走在羅馬街頭，男方身穿休閒服飾，頭上戴著一頂鴨舌帽，身旁的孕妻則身穿長襯衫，雖然僅以背影入鏡，但女方纖細的身材一點也看不出已懷胎9個月的模樣。

'예비 부모' 송중기♥케이티, 길거리 데이트.."좋은 부모 되기 위해 최선 다할 것" [SC이슈] https://t.co/TOfagLE50x — vianey (@rolang7048) June 7, 2023

事實上，宋仲基於凱蒂4月時才被網友目擊在街頭同遊，當時曝光的照片中，宋仲基面帶燦笑的與凱蒂互動，更伸手輕撫她的孕肚，而女方的肚子在淺色服飾的襯托下尤為明顯。此外，宋仲基日前受訪時，也透露成為一名父親是他的夢想「因為我很愛我的父親，我身上所有優點都是我爸教給我的，所以我從小就夢想成為跟爸爸一樣好的父親」，並為此努力中，且他與妻子都相信他們能成為一對好父母。