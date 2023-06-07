王牧語外型清新甜美。（群之噰傳播提供）

藝人王牧語在公視《最佳利益2：決戰利益》中飾演秘書唐佩蓉，劇中不僅是小三，還陷害天心入獄。她分享當時演出心情，提到開拍第一天後就因為疫情急速上升，劇組緊急宣布停拍：「其實當下對於無止境的等待心理壓力很大，等到頭髮都長長了，卻不知道什麼時候會再開拍，幸好後來還是恢復拍攝。」

外型甜美清新的王牧語，喜歡嘗試各種角色，在《最佳利益2》中首度飾演小三，其實她一直很想嘗試反派角色，認為若因為角色被注意或被討厭是好事：「我不會先認定這個角色是否很討厭，因為對於角色來說，唐佩蓉沒有在想自己討不討厭，而是一心想著幫愛人，就是愛到卡慘死，願意為他付出，這就是我的目標。」她透露為自己曾經歷過「愛到卡慘死」，對感情一直有所保留，所以現在依舊維持單身，對投入下一段感情還是會感到恐懼。

王牧語也提到自己其實一直很想挑戰小三的角色，剛好在《最佳利益2》就是飾演情婦，她笑說：「我現在也會想嘗試看看像是分手師這種介入人家感情，幫助別人分手的角色，應該是滿舒壓的，畢竟在現實生活中要當好人很累，想去舒壓一下，真的是壞人演上癮了呢！」

談及劇中跟天心的合作，王牧語趁機表白自己一直都很喜歡天心，透露天心私下非常親切及敬業，在對戲時會稍微提點怎麼做可以讓鏡頭更順利地運作，她說：「無論鏡頭有沒有拍到天心，她都會給我對戲的臺詞及情緒，非常敬業的跟我對戲到底。」天心的敬業態度讓她感到窩心及佩服。

王牧語也分享陳庭妮私底下超暖，劇中雖然和陳庭妮沒有直接對戲，只有演同場戲，但有件事情讓王牧語印象深刻，她說：「當時我的角色已經先收工在收拾東西，劇組其他夥伴都還在工作，陳庭妮居然跑到我旁邊用非常甜美的聲音跟我說『妳辛苦囉！』」私下暖心舉動讓王牧語覺得當下的她就像一朵小花一樣，給人一種很甜蜜、很暖的感覺。

她之前因甜美清新的氣質而被封台版新垣結衣，演出類型涵蓋電影、電視、廣告、 音樂錄影帶等多元領域，曾參演《高塔公主》、《未來媽媽》、《廢財闖天關》、《戀愛是科學》等華劇，近期則在熱播台劇《最佳利益2》中有亮眼表現。 熱愛表演的她喜歡嘗試各種角色，也極為嚮往並致力於舞台劇，曾在綠光劇團《再會吧 北投PLUS》中飾演載歌載舞的酒家女、表演工作坊 《圓環物語》中1人分飾3角，王牧語說：「透過演出不同的角色，互相滋養、成長，激發潛能讓自己的表演越來越好。」