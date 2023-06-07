烏克蘭南部赫松的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸受損，可能危及俄軍佔領的克里米亞淡水供應。大壩橫跨第聶伯河（Dnieper River），而河西岸有烏克蘭部隊，東岸則有俄軍，這河目前是前線的一部分。前海軍艦長呂禮詩7日在《新聞大白話》節目強調，中國抗日戰爭時曾在河南決堤，造成慘重傷亡。烏克蘭領導人應該思考，大家都不願意退一步，彼此不斷死傷，把一代的男人都打光了，這個國家要如何維繫？

「這種事情歷史上不是沒有發生過，而且是發生在中國！」呂禮詩指出，在1938年6月9日的時候，中國在抗日的時候，在河南花園口決堤，造成的傷亡一共是8萬9300人，對日方是造成7000到2萬名日軍傷亡。這也告訴我們一件事情，現在很多人提到抗中保台，就躍躍欲試，又說我空氣槍如何好棒棒，又說是否可以拿到實彈射擊一下。實際上不要忘了，戰爭只有倖存者，沒有勝利者，大家都是輸家！

呂禮詩強調，就這種狀況來看俄烏雙方，如果大家都不願意退一步，看到的就是俄羅斯不斷死傷，而烏克蘭從25歲到35歲這一代的男性，就已經快要全部打光了，那打光之後呢？回想一下戰前的時候，烏克蘭的經濟支柱是什麼？我們在Youtube上看過很多，烏克蘭輸出了非常多的新娘，嫁到了其他國家，烏克蘭女子當代理孕母也非常多。如果是現在所講到的，一代的男人都沒有了，這個國家要如何維繫？

「這個就是一個國家領導人的高度，應該要仔細思考的！」呂禮詩直言，從作戰來講，現在如何會造成作戰行動的遲滯？因為現在水一沖，原來佈的雷，你都不知道在哪裡了，是不是要重新掃雷？原來的佈雷圖也都不能相信了。