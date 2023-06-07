北市一名郭姓男子去年網約一名女子小婷（化名）進行性交易，但2人相約見面時，郭男對小婷謊稱有物品放在旅館對面的工地要拿，便在工地內強行逼迫小婷發生性行為。台北地院審結，依犯強制性交罪，處郭男有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，郭姓男子2022年2月間透過通訊軟體LINE與女子小婷相約性交易，並表示已找好旅館，約小婷到一處地址見面，小婷抵達後，郭男突然稱有東西遺忘在旅館對面的工地，請小婷陪他一起去拿。

孰料，2人走進工地後，郭男突然強行把小婷推到2樓，不顧小婷的拒絕，將小婷拉到牆邊，強脫下外褲及內褲及親吻胸部，以此方式強行性侵得逞。小婷事後報警處理，警方循線逮獲郭男，經由台北地檢署偵結起訴。

台北地院審理時，郭男不否認有與小婷相約性交易，但稱2人是相約性交易，2小時價格新台幣7000元，他沒付錢才會被告，再加上那天2人本要約旅館，但他因工作不能離開工地，才會選擇在工地發生性行為，當時小婷沒有害怕或掙扎。

法官勘驗小婷的證詞，認定郭男只為了滿足個人慾望，就對小婷強制性交，明顯未尊重小婷的性自主權，兼衡郭男從事保全工作，經濟狀況不佳等情狀，依犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。