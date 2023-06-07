以中視《花系列》電視劇走紅兩岸三地的女星張庭，與先生林瑞陽轉換跑道至大陸發展微商，生意風生水起，2021年卻無預警涉嫌傳銷遭查處，兩人這些年行事低調，鮮少公開露面。日前小紅書上瘋傳張庭與員工們合影畫面，53歲的她在零濾鏡下竟像30多歲，小她17歲的女員工在她一旁都只是路人。

張庭與林瑞陽在公司涉嫌傳銷後，兩人帶著小孩低調過生活，但偶爾有她旗下員工會分享公司及張庭的現況；日前有一名「庭秘密」員工在小紅書上傳張庭近期出席活動的畫面，其中一段沒有美顏濾鏡下的張庭，連毛細孔都看不到，員工羨慕地說，「（張庭）臉太小了，視覺年齡30歲！不能在多了」。

有「庭秘密」的女員工曬出張庭近況，大讚她53歲卻像是30歲，根本神凍齡。（圖／摘自小紅書）

而女員工透露自己與張庭差了17歲，並曬出兩人同框的影片，表示「53歲的她我能用什麼詞來形容呢？」底下也特別標記了「#凍齡」、「#女神」；畫面中張庭頭上寫著53歲，女員工寫著36歲，但張庭的美貌徹底完爆，兩人看不出年齡差之外，女員工雖然漂亮但在張庭旁邊變得超平凡。

其實在張庭微商事業爆出問題前，她一直以凍齡美顏聞名，經常有員工驕傲分享與張庭合影或是她的美照，大讚她是現階段最美的凍齡女神。