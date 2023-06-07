屏東縣議員徐榮耀總質詢指出，屏縣道187中林路銜接龍泉段是屏科大學生必經道路，車流量大但路不寬，加上有許多岔路，導致車禍頻傳，居民盼拓寬道路降低事故率，對此，屏縣府表示，有計畫將該路段從8米路拓寬成15米路，預計經費約需2億6000萬，正與中央爭取經費，但因該路段位在鳳山水庫集水區，需先辦理環境影響評估。

徐榮耀表示，縣府雖已針對屏縣道187的龍泉至水門段、以及187甲內埔東勢至龍泉段，完成道路拓寬，但中林路銜接龍泉段卻遲遲沒有動靜，這段路是屏科大學生必經之路，車流量超大加上交岔路口也很多，導致車禍頻傳，地方居民已向他陳情很多次，希望快點拓寬該路段，以降低事故發生率。

對此，屏東縣長周春米表示，縣府團隊已著手計畫中，目前評估該路段拓寬工程總長1.92公里，預計將現有的8米道路拓寬成15米，配置一快、一機慢車道，並將架空管線全面地下化，以此改善路寬不足、汽機車爭道等問題，經費估算約2億6000元，將持續與中央爭取。

但工務處長楊慶哲指出，因該路段位在鳳山水庫集水區，加上計劃拓寬的道路超過1公里以上，所以需要先行辦理環境影響評估，才能確定後續工程動作。