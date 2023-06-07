據大陸國防部公告，昨(6日)中、俄兩軍在日本海、東海相關空域實施聯合空中戰略巡航。但其間中、俄各有4架軍機，進入韓國的南海、東海的防空識別區，日、韓軍機也升空應對。前空軍副司令張延廷7日表示，在俄烏戰爭的背景下，俄羅斯需要中國挺他，中國就透過聯合戰略巡航來表態支持，已逐漸變成常態化，未來中、俄之間的軍事互動也會越來越密切，美國、日本、南韓都會更加緊張。

南韓合同參謀本部昨表示，4架中國軍機及4架俄羅斯軍機6日上午11時52分至下午1時49分間陸續進入南海及東海的防空識別區（KADIZ），未進入南韓領空，南韓派遣空軍戰鬥機升空採取戰術措施，預防意外狀況發生。日本軍機也在中俄軍機飛進日本海後，升空應對。大陸國防部公告稱，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方6日在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航。

張延廷7日在政論節目《新聞大白話》中指出，俄羅斯因為烏克蘭戰爭的原因，需要中國來挺他，中國也藉由聯合戰略巡航來表態支持。

大陸與俄羅斯轟炸機6月6日在日本海到東海上空編隊飛行。（（圖/ 擷自日本防衛省統合幕僚監部官方網站）

張延廷指出，中共軍機從黃海、東海經過對馬海峽到日本海與俄國軍機會合，中俄軍機也一度闖入日、韓的防空識別區，引發日韓軍機升空。

張延廷認為，在此情況之下，未來中國與俄羅斯之間的軍事互動會越來越密切，此次已經是今年第6次巡航，已經逐漸變成常態化的聯合演習，造成日本、韓國甚至美國在這方面的緊張。