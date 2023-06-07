民眾黨主席柯文哲接受日本媒體訪問時，提到「台灣漁民不會想要這塊土地（釣魚台）」，「讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」，侯友宜競選工作室晚上發佈聲明強調，釣魚台是中華民國領土這是事實，國家元首應該拚全力捍衛國家領土，堅持國家主權，沒有任何退讓的空間，有領土，才有領海，才有經濟海域，才能讓我國漁民自由與安全地捕魚。

侯辦表示，在主權問題未解之前，馬政府與日方簽署的「台日漁業協議」應該積極落實，才能保障我們漁民的作業不受外力干擾。