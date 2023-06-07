日前大陸四川省成都市1處鬧區街道，有名皮膚白皙、身材姣好的美女遭「街拍」，而影片上在網路上瘋傳，沒想到卻有網友認出這位美女旁的中年男子竟是國企老總胡繼勇，而這段影片及相關內容才在網路上發酵、瘋傳，該公司於今(7)日下午便發出聲明稿表示，「目前胡繼勇以被免去執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀律委員的相關調查」。

綜合陸媒報導，抖音「美女街拍」影片，拍到1名大陸老總牽小三去四川省成都市出差畫面，影片才在網上瘋傳，沒想到下午中石油寰球工程公司在今(7)日下午發布聲明表示，「根據網路上關於我公司所屬寰球項目管理公司員工胡繼勇的相關消息，公司內部高度重視，立即組織小組深入了解。目前胡繼勇以被免去執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀律委員的相關調查」。

另外，事件發生後，該公司不僅拒絕回應媒體提問，甚至於7日將官方認證的微信公眾號內所有與胡繼勇有關的活動報導刪除，不久後更直接停用註銷該公司帳號，藉此試圖切斷外界聯繫。

這起事件發生在，胡繼勇和小三到成都是出差，然而2人卻在熱鬧的街頭「十指緊扣」一起走，由於小三皮膚白皙、身材佼好，再加上美麗的樣貌，成為「美女街拍」的追焦目光，並且該畫面被上在社群軟體抖音上，而這畫面內的中年男子遭網友認出是中石油寰球工程公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，這段畫面也被爆料胡繼勇、元配以及小三都在同一間公司上班。