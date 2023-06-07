Global Mall與樂天桃猿合作推出複合式賞球專區「Global Mall大樂放鬆區FUN ZONE」，讓你在球場大啖牛排。在樂天桃園棒球場左外野席位，設置4-6人木桌賞球區以及草坪自由區，兩區都能近距離看到啦啦隊表演的舞台區。此外，掃描木桌區上的QR code就能點餐享用Global Mall桃園A19的10家館內餐飲品牌美食，避免打翻飲料或是騰不出手拿食物的窘境。

在「大樂放鬆區FUN ZONE」的木桌區有專屬桌子擺放食物，還能點餐，大幅提升看球體驗。（Global Mall提供）

在「大樂放鬆區FUN ZONE」的木桌區，指定時段掃描桌上QR code點餐，就有專人從Global Mall桃園A19直送到樂天桃猿球場，讓你在球場享用慕特牛排，「主廚牛排9盎司」推薦價420元。（Global Mall提供）

近年看棒球不僅有熱愛賽事的球迷進場支持，看球也更普及化，吸引年輕、家庭親子客樂在其中，依照2022年的數據顯示，中職全季累積逾147萬名觀眾進場，其中樂天桃猿主場觀眾數居各球隊最高，平均一場達6681人，也是成長幅度最大。

在「大樂放鬆區FUN ZONE」的草坪自由區，或站或坐看球超chill。（Global Mall提供）

全新規劃的「Global Mall大樂放鬆區FUN ZONE」，6月8日起木桌區每桌及草坪區將於全台全家便利商店FamiPort預售，不僅可團體包場預訂，也可單桌預售，每桌型出票4或6張門票，每票600/800元(平日/假日)，需購足該桌人次，隨桌附球場餐點，如果想大快朵頤，只要於指定時段掃描桌上QR code點餐及線上結帳，即可享Global Mall桃園A19「GM快饗購」美食外送服務，由專人從Global Mall桃園A19商場送到座位區，享用總裁牛肉麵、初虎韓式小食堂、慕特牛排、開飯川食堂、日出茶太等美食；草皮區每人300/400元(平日/假日)，採自由入座。