曾因涉嫌對外自稱北檢檢察官，結果被抓包的男子李克毅，日前再遭檢舉疑似佯稱擁有律師資格，開設律師事務所執行業務，涉嫌違反《律師法》。台北地檢署7日指揮調查局兵分4路搜索，約談李男以及和疑似與李男共同經營事務所的吳姓律師2人到案。檢察官複訊後諭知李、吳各以20萬、10萬元交保。

李男的經歷如同《神鬼交鋒》「律師版」，他曾是知名私立貴族小學家長會幹部，過去自稱擁有美國律師資格，曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲，他因涉及遠雄人壽掏空案擔任「白手套」協助抽佣，甚至另案當掮客居間假仲介，均遭北檢起訴。

李男1998年擔任某證券投資公司監察人時，竟在個人履歷上吹牛曾任台北地檢署檢察官，2011年因案出庭時，吹噓自己大學畢業考取檢察官，是司法官訓練所31期結業。李被北檢調查時，才坦認沒有檢察官資格，只是吹噓，由於《刑法》冒用公務員官銜罪，追訴時效僅5年，北檢因追訴期已過，2020年6月將李不起訴。

但檢調獲報，李男又涉嫌在2021年間，開設事務所，與吳姓律師合作經營執行律師業務，涉嫌違反《律師法》，北檢為了釐清李男是借用吳姓律師執照開設事務所，或有實質合夥情形，7日指揮調查局台北市調處展開搜索約談李、男2人釐清案情。

依據《律師法》第129條規定，「無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務」，依法可處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬至15萬元罰金。