總統參選人、副總統賴清德日前提出核能作為緊急狀態備用機組新說法，引起外界討論執政黨「非核家園」是否轉向。對此經濟部長王美花今證實，面對老共封鎖、重大災害等情勢變化，政府正在做「台灣韌性」盤點，而其中最重要就是「電力韌性」。會優先把綠能最大化，再來考慮緊急狀態下，核能作為備用的選項。

王美花今天上廣播節目，接受主持人王時齊的專訪。對於核能列選項說法，王追問，這算是非核家園承諾的打破嗎？ 王直言，討論台灣韌性情境，是有必要討論到這個情形（打破非家園承諾）。但她強調，該怎麼執行，還沒有最終定案，牽涉問題比較複雜。

「韌性」兩字，無疑成為全球熱門話語之一。王美花說明，對於最近國際情勢，政府確實有討論如何做韌性準備，盤點各類模式。要講「台灣韌性」，我們除面對戰爭風險外，也包括重大災害。而不管是災害、老共封鎖，確實都該嚴肅看待。

而台灣韌性盤點中，最重要就是「電力問題」。王美花指，電力韌性準備上，觀察當台灣再生能源越來越多，代表自主能源增加，對韌性是有幫助。假如還不夠，是否需要核能再討論，這是整體去看，跑出來的問題。

也就是，政府先盤點再生能源最大化後，可如何支撐台灣。再去考慮緊急狀態下，核能使用是否作為其中的一個選項。但她強調這需要專業討論，其中涉及技術、緊急命令執行、社會溝通等問題。

王美花此言，印證民進黨總統參選人賴清德提核電做為緊急備用，並非只是一時興起，而是整個台灣韌性大盤點的一環。

而核能如果列選項，是否會考慮現在最熱的小型核電站(SMR)，王美花表示，過去大型核電廠就像做西裝，要量身訂做。但小型核電站就是模組化、固定規格，比較容易抓。但國際還在發展中，且它也有核廢料，要如何處理政府也在密切觀察，估計是2028年看有無驗證商轉。

今年3月，當核二停機後，國內核電發電占比只剩6％。王時齊問，在野黨批評現在能源配比不對，有核電廠延役提高比例可能嗎？

王美花把目標對準地方政府，表示光核一、二核廢料處乾貯場興建，就跟新北來來回回數趟，如果地方政府不支持，就不要講第二步延役問題。這需要一步一步有共識。延役涉及技術面、法制面兩個層面，但最重要是社會討論。