綠營近日性騷、吃案爭議連環爆，恐重創2024民進黨選情，黨主席賴清德7日放話「黨務主管知情不報，如果查證屬實，一律開除，永不任用」。前立委郭正亮7日在《綠也掀桌》節目強調，依賴清德之前處理學倫與黑金的態度，要力挽狂瀾將會化身「法海」，從零容忍進入殺無赦，用快刀斬亂麻的方式處理。因為若政黨支持度下降，賴也會跟著降。郭曾耳聞有更資深的黨內大老涉事，但沒有證據，也脫離賴清德的處理範圍。

「這個事情有可能危機變成轉機，就看他自己處理到什麼程度。」郭正亮表示，因為有一些扯不到賴清德，如果不是黨員，他怎麼管？那跟他沒有關係，比如說傳出政大陳教授，那個他管不到，那個叫社會事件，「我管得到的，是我黨主席身份管得到的！」

郭正亮提到，顏志發因為是總統府資政，所以是最大麻煩。其他是黨員，以賴清德的個性，他一定殺無赦！他會比照黃承國那個案子，就是殺無赦，殺無赦以後不要以為他民調會掉，不一定。除非你這個政黨實在是，案件多到讓人家受不了。主持人李珮瑄說：「可是現在是這個情況沒錯啊！」郭表示，這樣的話就變成政黨的整個形象崩跌，這個叫政黨支持度下降，那政黨支持度下降，賴清德當然會跟著下降。

「可是不一定是他個人的威信。」郭正亮指出，以賴清德目前力挽狂瀾會做的，一定是化身為「法海」，金光萬丈，即將從零容忍進入殺無赦，「我認為他的個性就是這樣，你看他對學倫怎麼處理嘛！」就是你不能夠登記參選。然後對黃承國怎麼處理？更生人都不能參選！

郭正亮強調，覺得賴清德會用殺無赦、快刀斬亂麻的方式，「我認為會很快！」當然會不會有一些女生出來指控，比賴清德更資深的黨內大老也有相關情事，那這個就已經脫離賴的處理範圍了，「年紀比他還大，我當然也有耳聞過，可是沒有證據！這要當事人出來說。」