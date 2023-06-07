香港流行樂團Dear Jane主唱黃天翱(Tim)與2003年度港姐亞軍楊洛婷結婚多年，育有一子一女，過著幸福、和樂的生活。日前他跟楊洛婷一同出席活動，未料下體疑似起了生理反應，褲檔出現好大一包，引起外界注意，日前，本尊被問及此事，大方給出答覆了。

黃天翱夫妻倆日前盛裝出席活動，事後湯洛婷在IG上傳活動照，只見黃天翱身穿筆挺西裝，並繫上黑色蝴蝶結，深情凝視穿著交叉露背繞頸粉紅色禮服的老婆，還將另一隻手放在湯洛婷屁股上，此時，他的那話兒疑似隆起，被網友察覺，大讚結婚多年感情依然十分要好。

黃天翱今(7日)出席活動對此事做出答覆：「男人都明白的！我家的所有成員都充滿能量，哈哈！」，而湯洛婷則在IG更新貼文，PO出兒子的照片寫道：「我才是小Tim，沒有勃起就不會有我呀」，並附上一個哭臉的表情符號，逗樂大批網友，紛紛留言：「完美回應」、「妳講得很對，勃起很正常」、「有道理，妳兒子笑得好開心。」

黃天翱先前出席香港流行音樂界頒獎典禮，穿著緊身黑色皮褲的他，被抓包下半身明顯凸起，事後他被問及此事，表示他剛好在想著老婆，並開玩笑是健身導致蛋白質上升。不過，玩笑歸玩笑，楊洛婷曾PO在演唱會後台訪問老公的影片，先把鏡頭移往他的下半身，黃天翱笑問：「今晚準備好了嗎？」，湯洛婷則回覆：「我不想生第三胎」，夫妻倆的對話相當有趣。