扎波羅熱地區本週一（5）起，烏軍面向俄羅斯防線同時對4個住民地發起進攻一共投入2個機步旅和1個海軍陸戰隊旅，一度擊退其中2處住民地的俄軍。為了鞏固並且擴大戰果，本週二（6），烏克蘭再投入了2個預備隊，卻直接撞上俄軍一個師級單位發起反攻，目前暫時退回攻擊發起線。激戰過程中兩名烏克蘭國土防衛旅（綠色膠帶）士兵，竟然拔腿狂奔向俄軍陣地投降，後方的友軍看不下去狂掃射，連俄軍都驚呼對面真的想殺了他們。

🇷🇺🇺🇦 Footage of the capture of two Ukrainian soldiers. It is noteworthy that the machine gunner of the AFU is trying to shoot them in the back, but they manage to get to the trenches of the Russian military. Location: presumably Yuzhnodonets direction. https://t.co/lkbXTQkJ9Z pic.twitter.com/OYCwaLt4rn — Sinnaig (@Sinnaig) June 5, 2023

當地時間本週一上午起，烏克蘭第23和第31機械化旅、37海軍陸戰隊旅和預備隊23機步旅等作戰序列朝4個方向發起進攻，2名烏克蘭士兵冒著槍林彈雨，拔腿狂奔連滾帶爬的衝向俄羅斯的塹壕，後方友軍的機槍狂掃，打的俄軍壕溝的土壤都一直震動不斷，難以抬頭。影片當中，一名俄軍喊：「哇！對面很想殺死他們（逃兵）。」

不過最後這兩員仍然成功抵達俄軍壕溝，戰火無情，至少這場戰爭對他們來說已經結束了。