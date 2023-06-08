扎波羅熱地區本週一（5）起，烏軍面向俄羅斯防線同時對4個住民地發起進攻一共投入2個機步旅和1個海軍陸戰隊旅，一度擊退其中2處住民地的俄軍。為了鞏固並且擴大戰果，本週二（6），烏克蘭再投入了2個預備隊，卻直接撞上俄軍一個師級單位發起反攻，目前暫時退回攻擊發起線。激戰過程中兩名烏克蘭國土防衛旅（綠色膠帶）士兵，竟然拔腿狂奔向俄軍陣地投降，後方的友軍看不下去狂掃射，連俄軍都驚呼對面真的想殺了他們。
當地時間本週一上午起，烏克蘭第23和第31機械化旅、37海軍陸戰隊旅和預備隊23機步旅等作戰序列朝4個方向發起進攻，2名烏克蘭士兵冒著槍林彈雨，拔腿狂奔連滾帶爬的衝向俄羅斯的塹壕，後方友軍的機槍狂掃，打的俄軍壕溝的土壤都一直震動不斷，難以抬頭。影片當中，一名俄軍喊：「哇！對面很想殺死他們（逃兵）。」
不過最後這兩員仍然成功抵達俄軍壕溝，戰火無情，至少這場戰爭對他們來說已經結束了。
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