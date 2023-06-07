第二次世界大戰美軍名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur），1951年在美國國會演說時引述歌詞留下名言「老兵不死，只是凋零」當作戎馬生涯註腳。今年正好100歲的二戰美國老兵傑克拉森（Jake Larson）不僅沒有凋零，還很跟得上時代，他在社群媒體開了個人帳號，不時發布短片大談二戰時期故事，帳號追蹤人數超過61萬，在現今諸多「網紅」之中獨樹一格。

拉森週二（6日）赴法國諾曼第貝努維爾（Benouville）出席二戰諾曼第登陸（D-Day）紀念儀式。去年12月滿100歲的他，受到不少年輕粉絲的歡迎，時而與人自拍、擁抱，也有人發出歡呼，所到之處頗受歡迎。

這位百歲人瑞老兵在用戶以年輕族群為主的TikTok開設頻道「傑克老爹講古時間」，自稱「傑克老爹」（Papa Jake），帳號超過61.5萬人追蹤，「我的二戰故事」系列已發表至少46支影片。

二戰美軍老兵拉森今年100歲，重回昔日參與盟軍登陸作戰地點的法國諾曼第參訪。

拉森接受美聯社訪問時說道：「我成了規劃登陸作戰的一分子......我不過是個鄉下孩子出身，現在是TikTok明星呢。各位可以到『傑克老爹』頻道看我的影片，我成了傳奇人物！我沒想過要搞出這一切，事情就這麼發生了。」

1944年6月6日，「傑克老爹」是美軍部隊士兵之一，參與登陸作戰位置是奧瑪哈海灘（Omaha Beach），他在槍林彈雨之中一路衝到懸崖邊，竟然毫髮無傷。精神矍鑠的拉森說：「我100歲了，全身沒有什麼地方疼痛喔，這騙不了人的。」

拉森4日參與諾曼第登陸紀念活動時與小粉絲交談。（美聯社）

拉森此行與其他39名美軍老兵同赴諾曼第，向協助老兵參訪昔日戰場的非營利組織「最佳防禦基金會」（Best Defense Foundation）致謝。週日（4日），拉森與其他每軍老兵在諾曼第的聖瑪拉格雷斯（Sainte-Mere-Eglise）參加遊行活動，這是79年前盟軍上萬名傘兵空降的地點。粉絲上前要求自拍合照，他大方回以擁抱。

週一拉森參訪飛馬紀念碑（Pegasus Memorial）時，與今年高壽99歲的英軍老兵格雷登（Bill Gladden）相會，兩人見面那一刻，彼此緊握雙手，意義深遠。拉森對格雷登說：「我想給你一個擁抱，謝謝你。我眼裡有淚水。我們注定要見面的。」

100歲的拉森與99歲的格雷登（左）5日相見，緊握彼此雙手。（路透）

拉森週二在貝努維爾的美軍公墓出席諾曼第登陸第79週年紀念儀式。諾曼第是二次大戰期間盟軍自海上登陸佔領法國西北部海灘大作戰的地點，這場大作戰最終讓法國與西歐脫離納粹德國掌控。

拉森出生於美國明尼蘇達州，1938年加入美國國民兵，當時他才15歲，謊報年齡順利從軍。1942年1月他駐紮北愛爾蘭，當時負責收集諾曼第登陸的計畫書。隨著登陸部隊在諾曼第上岸後，他一直參與作戰，直到「突出部之役」（Battle of the Bulge）為止。