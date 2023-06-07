46歲女星廖家儀外型亮麗，曾獲「環球中華小姐」冠軍，進入演藝圈後她跨足主持、戲劇、廣告等領域，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，之後定居香港，近年她為拍攝台灣本土劇回台發展，憑精湛演技狂吸粉絲，日前她跟風曬出19歲的照片，漂亮模樣立刻引起網友注意。

廖家儀日前發文想跟隨風潮秀出20歲的樣子，但因為年代久遠，所以她只找到19歲時的照片，「記得那時候年少，選完了之後自己一個人隻身前往西非，這是我第一次坐飛機、第一次出國」，她透露以前那個年代出國很難，家中開銷都是媽媽一肩扛起，靠著在市場賣萬巒豬腳養家，那時候三餐都是稀飯，連飯都吃不飽，更不敢想要出國。

贏得選美后冠的廖家儀。（圖／中時資料照）

她有感而發說起自己在《市井豪門》中的角色「春梅」，演戲時常常想起媽媽在市場講話的樣子，「客家話當然也是媽媽在香港，透過越洋電話幫我確認翻譯的，從小我媽就教我要知恩惜福，努力就有機會成功，千萬不要對不起人，長大之後我才懂，飛黃騰達不是唯一的路，成功就是......處留個好名聲，江湖四處有好友」。

贏得選美后冠的廖家儀。（圖／中時資料照）

廖家儀PO出的照片是當年選秀的報紙，當年廖家儀參加「一九九五年中華小姐選拔」榮獲后冠，由她代表台灣參加世界環球小姐選美比賽，當時廖家儀受到許多觀眾看好，報導中寫到被問到最想要的禮物，廖家儀表示所有評審的選擇及青睞就是最好的禮物。