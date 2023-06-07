庫克6日接受美國廣播公司（ABC）「早安美國」節目專訪時表示，Vision Pro是市面上最先進的電子產品，讓人們生活在未來。

他表示，Vision Pro不只是一項產品，它是一個平台，蘋果已迫不及待對開發商開放，期待更多應用出現。

庫克指出，Vision Pro是蘋果的轉折點，蘋果多年前便投入擴增實境（AR），這是一項影響深遠的技術，Vision Pro可謂下一篇章。用戶能沈浸在電影、電視目和體育活動，猶如身臨其境。使用者能拍攝照片和視訊，盡情享受，還能將記憶帶回現實。

蘋果5日在開發者大會（WWDC）發表首款頭戴式裝置Vision Pro，3,499美元起跳的售價引起市場熱議，當日蘋果股價不漲反跌。Vision Pro預計明年初率先在美國開賣。

外媒先前報導，蘋果基於隱私顧慮，禁止員工使用ChatGPT。庫克受訪時被問到是否有在使用ChatGPT，他大方回應：「當然，我有在用。」庫克對ChatGPT感到興奮，並認為它有一些獨特的應用，蘋果正密切關注。

然而庫克亦表示，人工智慧也帶來龐大風險，像是偏見和錯誤資訊等，支持政府出手監管，防止AI技術遭到濫用。

他說：「你會擔心像是偏見和假訊息，或是更糟。」AI快速發展需要政府介入，但科技企業也需負起責任。

庫克表示，AI領域需要監管，AI的進展如此迅速，法規會有追不上AI發展的時候，此時便需要企業自律。

自ChatGPT問世以來，矽谷掀起一股AI狂潮，科技巨擘爭相湧進AI領域，積極將產品與AI相連結，而庫克對AI技術的態度相對克制。