自總統艾爾段（Tayyip Erdogan）5月28日連任成功，土耳其里拉匯價承壓至今。7日里拉劇貶多達7％，創2021年歷史性崩盤以來最大單日跌幅，貶至23.16里拉兌1美元的史上新低，今年來跌幅超過19％。

美媒引述市場交易員報導，土耳其國有貸款機構不再拋售美元支撐里拉。這呼應土國新科財長希姆塞克（Mehmet Simsek）的承諾，經濟政策須回歸「理性」。

艾爾段上周末宣布勝選後的新內閣名單，任命2009～2018年擔任財長和副總理的希姆塞克執掌財政部，這位前美林分析師備受外資敬重。

希姆塞克的回鍋意味著，土國將揚棄無視高通膨一味降息的非正統貨幣政策。通膨狂飆讓土耳其里拉在五年內貶值逾80％。

市場也期待土國有新的央行總裁人選，取代現任的考哲歐魯（Sahap Kavcioglu），他順應艾爾段的非正統貨幣政策成了降息急先鋒。

2021年土耳其央行將基準利率，從20％大砍到目前的8.5％。土國5月通膨率盤旋在40％附近，去年10月破85％。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）分析師艾許（Tim Ash）說：「我們將看到政策朝向正常化。我想我們會見識到希姆塞克的影響力，敦促土國央行做出理性決策。」

杜克大學經濟學教授庫蘭（Timur Kuran）7日發推文指出，土國總統決選後里拉挫貶10％有諸多原因，最主要是外匯儲備流失，央行不再幫里拉護盤。

另一原因是，新任財長希姆塞克雖被看好能力勝過前任，但他不是魔術師，土國金融體系的沉苛，不是短短幾周或幾個月內就能去除。