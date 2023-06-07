針對性騷擾案的連環爆，蔡英文總統6日提出3大改革，包括要總檢討性平法規。國民黨立委賴士葆表示，其實台灣不缺性平法案，只不過因為民進黨一些所謂的「進步價值」帶來社會沉淪和毀壞，一如廢死、通姦除罪化造成的影響。

賴士葆在臉書發文說，全民已經習慣蔡政府動輒組織國家隊回應所有的社會議題，要讓民眾震懾於國家機器的威望，然而當公權力一再被折損玩殘，就很難達到預期效果；打詐國家隊愈打，詐騙案愈多就是一個例子。現在針對性騷擾案要跨部會總檢討提出修法，列為優先法案，但其實我們不缺性平法案。

賴士葆表示，昨天針對性騷擾案的連環爆，蔡英文總統提出3大改革：結合國際及專家的意見訂定性騷擾指引樣態、重新檢視現行性平申訴機制實用性、跨部會進行性平法規總檢討。仔細深究，了無新意，徒法不足以自行，我們社會不缺相關法規或制度，比如《性別平等法》或《性騷擾防治法》等相關法令都有，申訴機制也都在。

他大酸說，實際的情況是申訴的時候被主管吃案，賴清德要率黨部主管上性平課程，蔡英文是不是也要率行政院組成國家隊去上課，因為性騷擾不是只發生在黨部。

「性騷擾零容忍，我們都在忍受追求所謂的『進步價值』帶來的沉淪和毀壞。」賴士葆指出，蔡政府上台追求進步價值例如廢死，另一所謂進步價值就是大法官將通姦罪解釋為違憲，認為通姦對於維繫婚姻有限，違反狹義比例原則，於是跟著世界潮流將通姦除罪化。這樣的立法給有形或無形的社會的教化與示範就是通姦都可以除罪，性騷擾又何妨！民進黨輕忽婚姻的價值與忠誠，不認為婚姻是穩定社會的基石，鼓吹個人自主、個人自由，性騷擾頻仍就是這樣氛圍的不幸結果。