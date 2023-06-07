解封以來，國際旅客何時會大量回流是許多觀光旅遊業業者擔心的問題，而在經過政府大力推廣及祭出國際旅客來台獎勵方案後，國際旅客終於有感回流，據交通部觀光局最新統計，今年3月國際旅客來台比去年同期猛爆性成長了2326%，今年截至3月來台總數一舉突破來到了110萬人次，立法院長副院長蔡其昌特別邀請業界代表的觀光論壇顧問群齊聚，期望能讓沉寂已久的台灣國際觀光再創佳績。

身為觀光顧問群代表的國內5星飯店品牌「日暉國際渡假村」董事長鄭越才，以自身此趟訪美的郵輪考察之旅提出建言，呼籲政府能將郵輪產業視為台灣觀光未來長遠發展的明日之星，重視各地的碼頭建設，串聯鐵路、公路讓全國交通網連結起來，能快速帶動台灣整體觀光復甦，創造驚人的觀光產值。

鄭越才以自身出行紐約至巴拿馬的郵輪之旅為例，他表示：「一艘海上巨輪就能搭載6000名旅客，且航班天天開船，中途停靠私人島嶼，龐大的旅客下船購物旅遊，連帶讓陸上旅遊相關的周邊產業通通受惠。」

他建議政府可借鏡國外郵輪產業，台灣北中南東都有港口，政府應重視各地的碼頭建設、甚至建造遊艇專用碼頭，連結陸上交通網，讓全國交通連線串聯。以東部目前交通來說，像是花東快速道路的興建、南迴鐵路全線雙軌化都尚未完成，若將來東部交通網接軌起來，形成海陸交通全國連線網。郵輪路線比方可規劃花蓮港進台中港出，或者高雄港進基隆港出，這樣全台都能串起來，旅客一路全國玩透透，必能讓全台觀光消費力大幅提升 。

立院副院長蔡其昌邀約觀光論壇顧問群齊聚立院。（日暉集團提供）

鄭越才也提到疫情以來業者不斷喊的缺工問題，為了穩定旅宿接待國際觀客服務量能，即使自4月1日起政府已祭出補助聘用新進房務、清潔人員每月最高1.3萬元的補助，但鄭越才認為，對飯店業者來說，補助業者會造成勞方誤解業者私吞補助而增加困擾。

他進一步指出，且飯店早在政府補助前就已主動提高薪資，並提供免費供餐及住宿等條件吸引人才，但卻仍招不到人。對此，鄭越才強調台灣產業結構已改變，呼籲政府提出可行性的辦法，還是必須開放觀光產業移工來台，才能真正解決問題。

鄭越才還提到另一個問題，目前許多飯店皆不參與觀光局星級評鑑，寧願拿國外品牌來魚目混珠，對外宣稱5星飯店，不僅對消費者造成欺騙，也讓認真投入大量資金及成本的飯店業者感到灰心。因此，希望政府對外在積極推廣觀光的同時，應鼓勵飯店加入星級評鑑，並祭出實質獎勵政策，像是提供一定配額的觀光移工，不僅能解決飯店人力問題，還能提升台灣旅宿品質，進而提升台灣觀光產業在疫後的競爭力。