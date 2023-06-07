高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）在報告中指出：「隨著區域銀行股價回穩、存款外流速度放緩、貸款量維持穩定，且調查顯示後續信貸緊縮程度有限，這些因素令我們對於基準預測更有信心，亦即：銀行業壓力僅導致美國今年實質國內生產毛額（GDP）成長率小幅下滑0.4個百分點。」
哈祖斯亦認為，關於債限危機的尾部風險也已消失。他表示：「多數預測學者與投資人仍對於美國經濟擴張的可持續性抱持過度悲觀看法，但我們認為風險資產可能無視利空因素持續走高。」
高盛銀行6日發表最新報告，將未來12個月美國經濟衰退機率從3月時預測的35％調降至25％，理由是美國兩黨已達成債限協議與銀行業壓力消退。華爾街多位分析師同意此看法，認為依照美國就業市場強勁程度，今年經濟倒退的可能性並不大。
高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）在報告中指出：「隨著區域銀行股價回穩、存款外流速度放緩、貸款量維持穩定，且調查顯示後續信貸緊縮程度有限，這些因素令我們對於基準預測更有信心，亦即：銀行業壓力僅導致美國今年實質國內生產毛額（GDP）成長率小幅下滑0.4個百分點。」
哈祖斯亦認為，關於債限危機的尾部風險也已消失。他表示：「多數預測學者與投資人仍對於美國經濟擴張的可持續性抱持過度悲觀看法，但我們認為風險資產可能無視利空因素持續走高。」
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