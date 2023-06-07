疫情三年，全球經歷了前所未有的考驗和挑戰，所有活動都停滯了，世界彷彿停止了轉動！疫後迎接新生活，音樂可以療癒人心，好的聲音透過好的音響設備，聲音是具有渲染力、具有能量的。中聯發國際企業獨家代理英國高端音響品牌「Meridian美麗典」一款全新的數位音響產品，首次在台灣發聲，今（7）日舉辦「MERIDIAN美麗典音響極限發聲新品發表會」，邀請音響論壇雜誌總編輯、普洛影音網總編輯、普洛文化事業總經理劉漢盛主講，只見全場座無虛席。

劉漢盛在1980年代創辦普洛音響唱片公司，1990年更名為普洛文化事業公司；1988年創辦「音響論壇」雜誌擔任總編輯，開啟台灣高級音響重要新頁；1989年出版「唱片聖經」，為華文市場推波助瀾了發燒音樂浪潮，暢銷近20萬冊，成為發燒友搜尋發燒唱片最重要的購買指南；1994年創辦「PRIME AV新視聽」雜誌，為華文市場最重要的多聲道影音劇院娛樂系統報導刊物；2000年創立「普洛影音網」，網站單一報導最高點擊數超過50餘萬人次。

劉漢盛表示，Meridian美麗典英國高端音響品牌，每一次的登場，都是音響技術的新革命，開發最先進數位主動揚升的技術，集播放、解碼、高效率擴音，是人類聽覺所達的極致音響，聲歷其境發聲版圖的新里程碑。

Meridian美麗典的發聲，就是一次音響世界的極限聲音演化，擲音有聲的揚聲器來自英國研發、設計、製造，頂尖鋼烤工藝及時尚色彩，有極致的湛藍、法拉利黃、火山紅等高達270種自定義顏色的精品音響特殊訂製色。

超級跑車的顏色，內在高端數位技術、如同汽車的高端技術，讓人享受更多駕馭的樂趣，操作簡便、容易使用、及選擇自己最愛色系，讓自己與家人生活有更多美好享受生活的藝術美學及品味！

而獨特的聲音製程，使用北歐寒帶的樹木做箱體，和製作鋼琴的材料相同，獨一無二的聲音顏色，唯一能傳達極限發聲的聲音境界，其音質效果非常出色，讓聆聽者感受到更加真實、逼真的音樂聽覺體驗。

同時，Meridian美麗典還支持多種音頻格式，通過藍牙可以播放Spotify、APE等零失真音頻檔，數位串流平台的便利性讓閱聽者能夠欣賞到更加細膩、真實的音色質感，引領數位音樂潮流的先驅，未來生活音樂隨手可得。

中聯發國際企業董事長王麗珠表示，Meridian是一家英國高端音響品牌，成立於1977年，受到全球70個國家、所讚賞及喜愛，在英國劍橋文化涵養下，該公司一直致力於開發和製造高品質的音響設備，為消費者提供最優質的音響體驗。

好的聲音透過好的音響設備，聲音能療癒、聲音有能量。王麗珠提到一個故事，知名的建築師黃耀德，過去畫圖很怕音樂、很怕一點聲音會破壞靈感，但自從聽了Meridian音響後，他說：「音樂透過這樣的音響享受，讓他的空間更有了靈性！」

Meridian美麗典的音響產品範圍包括家庭影院、音響系統、無線音頻系統等，公司注重設計和美學，努力讓其產品外觀簡潔、精美、符合現代化的潮流，以滿足現代消費者對音響設備的需求，已經贏得了全球消費者的高度評價。