環保署今(7)日召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，由於該產業園區須移植大片森林，當地居民指出台南市過去移植樹木多起失敗的案例，環委也憂心森林移除將影響當地生態系，本案經決議補正再審。

本園區計畫案北為台86線快速道路，南為港尾溝溪疏洪道，西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場，東臨法務部矯正署臺 南看守所及甜心牧場，本園區計畫面積原為87.72公頃，因應初審會結論要求評估降低開發規模，規劃排除疏洪道南側基地，計畫面積調降為64.64公頃。

由於上次審查環評委員已指出砍樹蓋綠能產業園區不符社會期待，開發單位台南市政府指出，園區內喬木將全數保留並予以移植處理，承諾移植存活率達90％，區內9887株喬木若未移植而移除，承諾以1：1.5補植原生種，區外則移植規劃8820棵。

黃姓農民在會中指出，自己關心台南市的樹木保護十幾年，台南市政府並沒有大量移植樹木成功的案例，移植的老樹群幾乎全部死亡，連良好移植典範的麻豆工業區，樹木移植現況也是慘不忍睹，台南市政府說移植園區範圍內的樹木簡直是在開玩笑。

環評委員張學文指出，森林區域有10種保育類鳥類，其中5種是猛禽，移除森林後生態都沒了，損失相當大，而區外移植的8800多棵樹給台南市是不對的，不該釋放出去，因為不知道台南市政府會如何處理，這樣的態度是不負責任的。

環委朱信也提到，目前開發區域中，有樹林的地方變園區，建議靠近86號線整塊樹林盡量不要移植。

本案經環委建議，應評估本園區鄰近台86線範圍綠地樹木原地保留的可能性，並將生態棲地補償等積極作為納入考量，以及應補充東方草鴞相關保育策略及生態監測規劃，並對園區開發對周邊有機畜牧場及有機農場之影響評估，研提相關保護對策，本案經決議補正再審。