不少夜市為了迎合觀光客，逐漸失去原有特色，越來越大眾化，連食物都大同小異。就有網友表示，近日到夜市都會吃一種食物，每吃必定踩雷，價格又貴，但商家仍爭先恐後搶著賣，忍不住PO文詢問究竟怎麼回事。

女網友在PTT女性版發文「關於夜市賣的一口煎餃」，她表示，一口煎餃在全台夜市都有，由於自己很愛煎餃、鍋貼，每次去逛都會忍不住買來吃，但每次都踩雷，吃起來粉粉的，豬肉還有冰箱味，要價還不斐，最近一次買到7顆就要50元，明明大小只有連鎖店的3分之1，但大家人搶著賣，甚至有夜市至少有5攤。

原PO說，很好奇真的有女生喜歡吃味道都很像但又不便宜的一口煎餃嗎？如果有好吃的希望大家能推薦給她。

不少網友看到紛紛揭內幕：「都冷凍的，你是在期待什麼？」、「賺到哭，冷凍一袋大概就是賣一份的價格」、「唯有醬料能救它」、「笑死，冷凍批發煎一煎就可以賺錢，真的太好賺了」、「跟你一樣喜歡煎餃，但夜市只有雷，後來就學乖了，不在夜市買」、「八方完勝夜市」。

也有人指出，還是要看每家技術，原PO可能運氣不好沒碰過好吃的，推薦自己的口袋名單：「吃石牌阿財或者天母新光三越後面的阿堂」、「去找那種攤販自己現包的，會有不同的口感」、「士林夜市的加辣超好吃，皮還脆脆的」、「推花園夜市的小鬍子」、「中原夜市參考一下」。