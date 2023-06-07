Money101母公司金融科技集團MoneyHero Group（前稱Hyphen Group或CompareAsia Group）提供信用卡、信用貸款、房貸、保險與其他金融產品的比較工具、個人化數位體驗和專家見解以協助用戶建立更好的財務前景；服務遍布五大市場，包括新加坡、香港、台灣、菲律賓及馬來西亞（大東南亞地區）等市場，擁有逾980萬月用戶量。MoneyHero Group公布與Bridgetown Holdings Limited（那斯達克股票代號：BTWN）業務合併訊息，將為Bridgetown的投資人帶來約1.54億美元的交易收益，並擬於今年下半年正式IPO(初次公開發行）。

MoneyHero Group金融科技集團與Bridgetown的合併交易前估值為2億美元，股權價值則約為1.98億美元；倘Bridgetown的投資人未提出股份贖回，合併後的公司預計企業價值將達到3.42億美元。注入的新資金將深耕於大東南亞地區，搭建便利、透明且高效的消費金融生態圈，服務範疇涵蓋兩大主軸，第一為線上金融比較平台，以提供豐富且生活化的消費金融財經資訊及金融產品比較工具，為消費者搭建公正且透明化的金融資訊；第二主軸為B2B業務（creatory），連接金融機構、數位合作夥伴和新客戶的整合服務方案，擴大用戶服務範圍。

MoneyHero Group為大東南亞領先金融科技集團，雙總部設於香港與新加坡。2023年5月25日MoneyHero Group宣布與 Bridgetown已簽署業務合併協議。預計在交易完成後，MoneyHero Limited（「PubCo」）將在那斯達克交易所以「MNY」和「MNYWW」的股票代號下開始交易。

MoneyHero Group首席執行長Prashant Aggarwal表示，作為大東南亞地區領先的線上金融產品比較平台，我們提供的服務遍及五大市場，擁有980萬的月用戶量和逾270間商業合作夥伴關係，並已於各市場打造可信賴的品牌價值。

我們相信透過創新的力量，將為客戶、員工和合作夥伴創造更美好的未來。我們提供的卓越服務和一站式用戶體驗是MoneyHero Group持續突破營收高增長的最大關鍵，我們亦憑藉此一優勢被視為行業的領先者。我們相信與 Bridgetown的攜手合作，將加速實現我們的使命，幫助消費者縮短金融產品決策時間，並轉化成高附加價值的體驗。

此次上市的過程將使我們進一步強化平台，提供更加友善且創新的金融解決方案來改變生活。我們滿載著期待展開新篇章，未來，相信在團隊們共同成長與取得成功過程中，將攜手擴大正面的影響力。

Bridgetown董事長Matt Danzeisen表示，MoneyHero集團正用一個嶄新的商業模式，串連起大東南亞地區的金融機構與消費者的互動方式，打造內含多樣化金融產品且公正的金融資訊比較平台，幫助消費者從中獲益。

觀察大東南亞地區的人口結構變化，此商業模式有著巨大的增長潛力。藉由持續穩固的管理團隊與此次合併交易所帶來的新資金，我們相信MoneyHero已經準備好在各市場發揮更大的品牌影響力，成為家喻戶曉首選的線上金融產品比較平台。

Money101為MoneyHero Group在台灣的公司，負責台灣市場的開發，將國際上成功技術和經驗帶入台灣，與政府合作促使台灣金融科技能與國際接軌。以「致力於金融產品透明化」為企業使命，Money101 希望透過多元的生活情境設計與內容，致力將生活與金融資訊緊密連結。

自2014年在台灣成立以來，Money101逐漸成長並成為多樣化的生活資訊平台。在台灣，每天有超過500萬用戶關注Money101內容，透過新聞、影片、社群，並與第三方結盟，深耕穩定而健全的金融教育生活圈。