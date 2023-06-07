台中市14期重劃區受惠於台中洲際棒球場、漢神洲際百貨、台中巨蛋等重大公共建設陸續到位與啟動，已成為近年來台中最大的推案戰場，目前已有20多個新案持續登場。其中，大熊建設繼2021年南區「熊PRO」快速完銷後，首度進軍14期衛道中學首排新案「JIA55」，6月正式公開即傳出銷售捷報！大熊建設董事長梁信雄表示，未來將持續布局14期重劃區。

走小而美路線的大熊建設，曾於疫情全台三級警戒狀態下，突發奇想租了一台家庭式的露營車接待預約客戶，在沒有接待中心、沒有樣品屋的銷售模式下，逆勢創下五天完銷佳績！此次14期銷售團隊延續「熊PRO」行銷策略，將新案接待中心與網美咖啡廳做結合。

梁信雄表示，近幾年房價的變化大家有目共睹，大熊建設本次新案也堅持將原本大量的廣告預算，轉為投注至產品規劃本身，並將公設比降低，希望消費者能夠以最實惠的價格，住上負擔得起的好宅。

「大熊JIA55」選址於明星私校林立的14期「敦和段」，基地座落於榮德一路與德和二街，位置緊鄰衛道中學，全案主打日系八分目適切生活宅，戶戶三面採光、邊間衛浴皆開窗，坪數規劃23～25坪、純兩房兩衛，並強調低公設、低維養，以「剛剛好最好」的日式減法生活思維，回歸住宅本質，由於符合自住小家庭需求，推出後詢問度相當熱烈。

為響應政府2050淨零排放宣言，「JIA55」從接待中心再到社區規劃皆導入ESG環保理念。現場專案經理張惠美指出，在社區規劃上每戶皆有設置花台並搭配自動滴灌系統；此外，每戶也將贈送家用廚餘機，可將廢料轉換為肥料，充分達到循環再利用；住戶管理方面則有建置完善的E化系統，將文件資料全面電子化，落實低碳永續家園的概念。

成立至今已25年的大熊建設，從選地、買地、施工到收尾等細節上全程嚴謹把關，致力打造高品質的安心住宅，歷年作品如「大熊康橋」、「熊立方」、「熊PRO」，皆創下亮眼的銷售成績，顯見品牌實力深受消費者肯定。

梁信雄表示，客戶的肯定是大熊建設精進的動力，未來也將帶來更好的作品，並持續布局14期重劃區。為了感謝長年支持品牌的粉絲們，「JIA55」6月4日進場當天，特別在接待中心舉行感恩音樂茶會，梁信雄還當場表演薩克斯風演奏，與粉絲們同樂。