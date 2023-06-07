「2023董事學會年會」7日舉辦，並發表《2023台灣董事會白皮書》，指出台灣產業過去一年面臨多重挑戰，包括家族企業走向衰退、供應鏈產業面臨全球局勢動盪挑戰等。政治大學名譽暨特聘教授周行一主持其中一場高峰對話時亦提醒，台灣現在面臨二大打擊，都不會是短期解決，企業經營要有適當的策略布局，亦要有模式轉型。

周行一指出，台灣第一打擊是今年經濟表現不好，明年就算恢復動能，也僅能回到2019年GDP年增約3％，預估將會持續好幾年的低迷；第二打擊是地緣政治風險，地緣政治是長期演變，將成為未來5至10年「企業困擾的事」，由於台灣強項的電子資訊產業，產品疊代很快，又要有眼光規劃長遠的策略，「經營思維要很不一樣」，應及早管理，否則損失會非常大。

周行一並指出，政府一步步要求企業作到ESG、碳排盤查，這和前述的「雙打擊」不同，卻讓求生不易的企業，再增經營成本，能否學習像跨國企業默克，將可持續發展放入策略中，轉化為獲利引擎？是很大的學習。

台灣默克董事長李俊隆表示，地緣政治也衍生出不同產業的版塊移動，如全球供應鏈成為區域化，不同國家或地區都希望建立自己的生態系、自己的韌性，會擴大需求的規模，對跨國企業能有分散風險的佈局，帶來市場新機會。

穩懋半導體董事長陳進財指出，企業董事會一定要能看到未來的機會，且作出策略，然而，投資是有風險，地緣政治風險的分散也不是每一個產業都可以「＋1」，台商被上游廠要求離開中國大陸，穩懋則看到PCB在泰國的新商機。

台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，企業面對策略轉折點不能只是被動反應，在昔日的經營假設條件已全然改變之下，需要主動做出策略轉向及模式轉型，否則極有可能迅速殞落。

台灣董事學會指出，回顧過去30年台股表現，百大龍頭股就占據台股約五成市值。1990起迄今，過去30年可以分為三個階段，龍頭產業的板塊挪移，從傳產、科技業的行業全面發展，進入今日各行業龍頭骨的均衡發展。不包含銀行及台積電的龍頭股，都成功地在策略轉折點上成功轉型，翻轉向上，進入另一個階段發展。尤其是其中的長青龍頭股的國際大型化發展，更是台灣的未來希望。