Fisker表示，他們已與某家車商簽訂協議，將以「具競爭力價格」向該車廠出售碳排放額度。Fisker執行長菲斯克（Henrik Fisker）指出，自2016年公司創立以來，他們便積極規劃進軍碳權交易市場。
Fisker指出，加州空氣資源委員會（CARB）已確認他們旗下車款Fisker Ocean One與Fisker Ocean Extreme在加州與其他數十個擁有類似環境標準的州皆可獲得碳權最大積分。其他汽車製造商可透過購買這些碳額度，從而避免最高5,000美元的罰款。
電動車新創公司Fisker 6日宣布，該公司已同意出售碳排放額度給一家大型汽車製造商，希望切入碳權買賣市場並開闢新的收入來源，以因應艱困的經濟環境與產業龍頭特斯拉（Tesla）發起的削價競爭。Fisker跟進特斯拉腳步販售碳權，並將其納為經營策略一部分。
Fisker表示，他們已與某家車商簽訂協議，將以「具競爭力價格」向該車廠出售碳排放額度。Fisker執行長菲斯克（Henrik Fisker）指出，自2016年公司創立以來，他們便積極規劃進軍碳權交易市場。
Fisker指出，加州空氣資源委員會（CARB）已確認他們旗下車款Fisker Ocean One與Fisker Ocean Extreme在加州與其他數十個擁有類似環境標準的州皆可獲得碳權最大積分。其他汽車製造商可透過購買這些碳額度，從而避免最高5,000美元的罰款。
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