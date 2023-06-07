Fisker表示，他們已與某家車商簽訂協議，將以「具競爭力價格」向該車廠出售碳排放額度。Fisker執行長菲斯克（Henrik Fisker）指出，自2016年公司創立以來，他們便積極規劃進軍碳權交易市場。

Fisker指出，加州空氣資源委員會（CARB）已確認他們旗下車款Fisker Ocean One與Fisker Ocean Extreme在加州與其他數十個擁有類似環境標準的州皆可獲得碳權最大積分。其他汽車製造商可透過購買這些碳額度，從而避免最高5,000美元的罰款。