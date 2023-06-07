任教30年期間，每年都有2、3名學童受害？任職南投縣某小學的劉姓校長遭爆料，於擔任國小老師時期，曾對多位女學生伸狼爪，不僅強吻，還將舌頭伸進女學生嘴巴內，當場嚇壞國小女生；對此，劉姓校長也接受電訪，現在要面對司法調查，保持緘默，保留法律追訴權。

針對性騷擾事件，劉校長今(7)日也接受《中時》電話訪問提到，「如果是真的，我有辦法活到現在嗎！我要捍衛自己一輩子的清譽」，現在坦然面對司法調查，保持緘默，保留法律追訴權；南投縣教育處則表示，得知該校長疑似擔任教職期間對學生性騷擾案，即刻啓動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，表達本處絕對嚴正依法處理。除責令該校長先請假靜待調查，並依《性別平等教育法》等相關規定，召開性別平等教育委員會審議，調查小組將秉持公正、公平、專業調查釐清案情，依法作為勿枉勿縱。

這起性騷擾事件啟端，是由1位南投女子在PTT貼文自爆，28年前、就讀國小六年級遭狼師強吻，該狼師已升任校長，而女子也於今(7)日在立委蔡培慧陪同下開記者會；女子在PTT貼文指控，這名狼師開設課後家教班，上完課會載著學生回家，在家長眼裡是位好老師，不料，某日女子搭著狼師的車回家，因女子坐在副駕駛座，途中遭到狼師「毛手毛腳」，甚至停車撲過來親吻，女子趁機揮手撥掉狼師眼鏡逃下車，並闖進陌生人家中才逃過一劫，並說沒想到這名狼師已經升任校長，呼籲被害者站出來譴責。

另外立委蔡培慧也指出，還有1名35歲受害者表示，當時才3年級，有次這位狼師到家中替自己與妹妹補習，沒想到狼師趁妹妹出去裝水時，自己遭到狼師強吻，甚至對方將舌頭伸進嘴巴內當場嚇壞。

而南投縣議員林儒暘也在臉書貼文表示，該校長任教近30年期間，每年都有2、3名學童受害，再從2015相關爆料發現，「每屆都會交一個可愛的小五小六的學生當女朋友，舉凡交換日記、牽手、喇舌、出去比賽開房間」、「據說家教班時帶一個女生進房間上下其手(事後有給2000元)，另一個則是某次中午午休帶進廁所的工具間... 」；要求教育處將該校長停職調查，同時調查教育系統和警方是否曾吃案，揪出杏壇害群之馬。

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