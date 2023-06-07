新北市一名2寶媽先前再婚一名工人，卻縱容該工人對2子女進行錯誤「性教育」，2子女遭灌輸只要有性需求，不論是兄妹、父女或母子皆可性交。2021年間2寶媽遭家暴聲請保護令時，向社工提及一家四口進行了3年群交生活，全案才曝光。高等法院日前審結，依對於未滿14歲男子及女子性交等5罪，判處工人有期徒刑5年10月，婦人遭遭判處有期徒刑3年2月。可再上訴。

判決書指出，2寶媽先前與工人再婚，但婚後工人對2子女進行錯誤性教育，讓年僅14歲的子女互相發生性行為，次數多達5次，被害期間長達3年，導致2子女性觀念嚴重偏差，誤認為只要有性需求，兄妹間或父女及母子等家人皆可相互性行為，進而誤觸法網，均遭移送少年法庭。

全案曝光關鍵在於，2寶媽遭到工人家暴，聲請保護令向社工提及一家四口進行群交生活長達3年，社工員進行調查後發覺事態嚴重，緊急安置2名孩童，案情才見光。

案經上訴，工人稱自己本性善良，木訥而不善言詞，僅國中畢業，智識程度不高，對違法性認識屬低落，他也已完全認罪，對於案情細節據實以告，且他為子女唯一經濟來源，希望能給他緩刑。

2寶媽則稱，長期遭到工人家暴，且工人長期要求要對子女進行性教育，她被疲勞轟炸無法忍受才讓工人主導，事後也有向子女說明群交的行為不正確，希望法官能考量此案是她主動向社工說出實情，也已獲得2子女的諒解，她為首次誤觸法網，讓她入監服刑未必能發揮刑罰效果，恐還會摧毀家庭，希望能給緩刑。

高等法院審結，認為工人明知2子女年幼，假藉行性教育之名，實際從事群交行為，嚴重影響2子女的身心發展及人格，泯滅人倫及危害善良風俗，5次犯案均由工人主導，犯罪情節非輕，及2寶媽供出此案不全然是為了保護子女等情狀，依對於未滿14歲男子及女子性交等罪，分別判處工人有期徒刑5年10月、2寶媽有期徒刑3年2月。可上訴。