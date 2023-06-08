1990年代的著名軍事電影《獵殺紅色十月》(The Hunt for Red October)，當中的「磁流推進器」將要成真？美國國防部高等計畫署(DARPA)開啟了相關研究計畫，要是成功，就會成為最靜音的潛艦。

《獵殺紅色十月號》是著名軍事作家湯姆克蘭西(Tom Clancy )在1984年的小說，他設想有一艘「颱風級8號艦」，採用最先進的超靜音推進器，艇側有吸水口，海水經過磁化作用形成壓力，高壓海水朝後方噴水口排出，形成推進力。在小說中，整套機構的代號為「履帶」。

克蘭西的「履帶」不是憑空設想，而是基於非常真實的物理原理。自 20 世紀 50 年代後期，工程師們就提出「磁流體動力學」 (MHD) 的新概念，在 MHD 推進器中，流體（如空氣或水）本身有電荷，然後被電磁場加速，產生推力。基本上，MHD 推進器由一端帶有電極的中空管，和圍繞它的磁性線圈組成。由於該設備沒有任何軸、齒輪、螺旋槳、渦輪機或水泵，因此它產生的噪音非常小，幾乎就是無聲。用不著多解釋，這種超靜音推進器將是潛艇最佳動力來源。

磁流推進器的原理。進水後被強力磁場磁化而增加壓力，然後高壓水從後方排出。(圖/kjmagnetics)

問題是，如果這項技術可行，為什麼 60 多年來，除了幾艘實驗性水面船以外，沒有被真正使用？有兩個原因：其一，電磁線圈需要非常強大，但是製造足夠輕便、足夠高效，可以安裝在潛艇中的電磁線圈並不容易。其二，由於磁場、電流和鹽水的相互作用，很容易引起的鏽蝕、水解，電極系統必須經得起大量磨損。

不過，近年來，磁鐵的發展已經取得了長足的進步，因此DARPA再次啟動了MHD研發。第一階段是「海底磁流體動力泵」(PUMP) 計劃，該計劃將採用多種方法來測試整套設備，儘管實驗的過程中，沒有史恩康納萊的性格眼神。

DARPA 的計畫主持人史威茲班克(Susan Swithenbank)說。“在過去的幾年裡，釔鋇銅氧 (REBCO) 磁化磁材取得長足的進展，能夠發揮20 特斯拉的大規模磁場，這解決了MHD的第1關。

現在要攻克的是電極材料。這分成兩部分，首先電極表面會出空泡，但是空泡會使電極絕緣，從而降低效率。另外，當氣泡破裂時，它們也會損壞電極，就像它們被錘子反複敲打一樣。

現在需要評估磁場、流體動力學和電化學反應，以減少損害，同時提高效率。