為持續擴大優化i郵箱服務，中華郵政公司與聯邦快遞攜手合作，自6月1日起，民眾可透過聯邦快遞互動式電子商務遞送解決方案FedEx Delivery Manager（FDM），選擇至全國2,408座i郵箱領取進口聯邦快遞國際貨件，大幅提升收件的便利性。

中華郵政公司表示，各地郵局除提供代收聯邦快遞貨件外，本次再與聯邦快遞合作於i郵箱領取國際快遞貨件服務，民眾跨國網購商品，聯邦快遞國際貨件進口後，於接獲聯邦快遞FedEx Delivery Manager服務簡訊或電子郵件通知時，可選擇中華郵政i郵箱作為取件地點，自在掌握取件時間及地點，享受24小時全年無休及更具隱私的便捷服務。當聯邦快遞國際貨件寄達指定i郵箱後，收件人即可憑簡訊，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件。

中華郵政公司在全國各地郵局、學校、社區及捷運等人潮密集處布建逾2,400座i郵箱，除設置於都會地區外，並深入偏鄉及離島，積極建構密集智慧物流網絡，i郵箱使用一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，確保收件人隱私與取件安全。