目前出爐的金控獲利中，兆豐金、第一金、元大金前五月獲利都已突破百億元大關，兆豐金更以年增率147.75％的表現，暫居金控獲利王寶座，而第一金年增率30.43％、永豐金年增率20.4％也相當不錯。

整體來看，已公布獲利的金控中的銀行子公司、證券子公司都發揮獲利動能，讓金控獲利持續成長。