金控前五月獲利 5家出爐 已有3家破百億 00:062023/06/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金控獲利今年表現交出漂亮成績單。金控前五月獲利五家出爐，已有三家突破百億元大關，獲利年增率高達47.48％，將可輕鬆突破去年前五月僅有富邦金、國泰金、中信金、開發金四家衝破百億元的成績。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前出爐的金控獲利中，兆豐金、第一金、元大金前五月獲利都已突破百億元大關，兆豐金更以年增率147.75％的表現，暫居金控獲利王寶座，而第一金年增率30.43％、永豐金年增率20.4％也相當不錯。 整體來看，已公布獲利的金控中的銀行子公司、證券子公司都發揮獲利動能，讓金控獲利持續成長。 #中信金 #兆豐金 #第一金 #開發金 #國泰金 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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