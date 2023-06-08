聯邦銀行自去年7月推出「吉鶴卡」以來，憑藉國內大型日系名店、美饌，搭配日本人氣網購、日本Apple Pay消費最高5％等眾多優惠與話題，成功擄獲哈日族的心。為了持續提供更豐富的優惠內容，聯邦銀行宣布，吉鶴卡國內消費2％、日圓消費最高5％活動延長至2024年1月31日。

此外，吉鶴卡與JCB國際組織、日本環球影城合作，只要於指定活動期間內累積消費滿888元，就有機會前往大阪參與日本環球影城的萬聖節包場派對。

聯邦銀行指出，免登錄、不限量的無腦回饋方式，是消費者選擇信用卡時的一大考量，因此，吉鶴卡今年1月權益大升級，6月30日前，國內消費2％現金回饋無上限；活動不僅引起廣大迴響，吉鶴卡更被網友譽為是「2023年無腦刷神卡」。

為了回饋廣大卡友的熱烈支持，並持續帶給卡友好康不間斷的消費體驗，吉鶴卡國內消費2％回饋無上限、日圓消費最高回饋5％活動雙雙延長至2024年1月31日，讓卡友怎麼刷，都划算。此外，不只旅日刷卡消費享回饋，在日本使用Apple Pay感應支付，或於指定日本人氣網購平台（日本樂天市場及日本亞馬遜）消費也都享最高5％現金回饋。

好康優惠一波再一波。日本環球影城（Universal Studios Japan）是遊客到大阪不能錯過的行程，聯邦銀行與JCB國際組織、日本環球影城合作，要送吉鶴卡友到大阪免費暢遊日本環球影城。活動期間2023年6月1日至7月15日，刷吉鶴卡累積消費滿888元，即享「日本環球影城JCB包場派對大阪機+酒四日雙人自由行」抽獎機會乙次，共抽出50名得主，刷愈多中獎機率愈高。

除了吉鶴卡外，聯邦銀行對於卡友的各種消費需求面面俱到，賦予不同信用卡優惠活動，包括：極簡風格、點數生活的「賴點卡」，擁有行李箱晶片、主打交通旅遊、保險的「幸福M卡」，導入環保理念、電動汽機車族群必備的「聯邦綠卡」，提供卡友豐富多元的刷卡選擇。

聯邦銀行為了提升數位消費體驗，在聯邦銀行行動APP推出「卡片管理」服務，不用透過客服即可一指搞定信用卡交易設定，大幅提升用卡安全指數；聯邦卡友可視自己的消費場域（國內、國外）、方式（實體卡、網路、行動支付）自由設定各項安控作為，讓消費在便利之餘，更能享有交易安全的保障。