高雄一名貨車司機結婚10年，但與太太的婚姻卻也來到終點，他到戶政事務所後竟意外發現戶籍多了一個小孩，原來是太太早在離婚前就偷吃，甚至還懷孕生了小孩，貨車司機因此提告求償，一審求償卻被駁回，他上訴二審最終法官判前妻除了離婚前給對方的25萬外，還要賠償對方30萬元整。

貨車司機長年在外，和妻子婚後感情不睦，最後妻子外遇懷孕兩人也離婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

貨車司機主張與妻子結婚10年，卻在要準備離婚時，發現戶籍內多了一名小孩，經醫院做親子鑑定後，發現小孩並非他的，因此提告前妻，求償30萬元配偶損害賠償。

審理後，前妻辯稱早在簽訂離婚協議時，前夫就知道她懷有他人身孕，並要求給付50萬才能離婚，最後付了25萬給對方，並取得離婚協議書，認為已經賠償對方，不需要再支付。

妻子認為離婚時早已支付前夫25萬元離婚費用，如今前夫再度求償她不需要支付。（示意圖／翻攝自pixabay）

一審採納前妻說法，判前妻勝訴，不需要再賠償，但貨車司機上訴二審，法官勘驗離婚協議書內容，內容雖紀載「贍養費及慰藉金之給付」，由女方給付男方25萬元，但未提及小明當時已知前妻懷孕一事；且案發當時通姦尚未除罪化，因此前妻極力隱匿其對婚姻不忠貞之行為，是避免於協商離婚條件時橫生枝節。

法官認為，前妻抗辯於協議離婚時，已主動告知丈夫懷有他人身孕一事，有違一般社會常情，因此不採信其說詞，改判她敗訴，須再賠償給付小明30萬元定讞。

更多 CTWANT 報導