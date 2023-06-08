一名男子近日駕車外出，因馬路旁有一群行人正在移動，他為了閃避路人，只好將車輛往左邊偏移，導致左側車輪暫時壓到雙黃線，不料竟立即被後方駕駛拍下，慘遭對方檢舉，讓他忍不住傻眼直呼「魔人，大發慈悲放過我唄！」貼文曝光後，網友紛紛留言「我也被拍了一張類似的」、「真的沒事無聊的一堆」。

原PO在臉書社團「爆料公社」分享照片，並發文「何苦呢～～～～閃過走在馬路中的行人也被咬一口，你要我怎麼開！！魔人阿魔人，大發慈悲放過我唄！」根據存證畫面，當事人今年4月15日凌晨0時許行經一處路段，因馬路旁有一群行人正在走路，他只能將車輛往左偏移，導致車輪不慎壓到雙黃線。

貼文引發討論，網友紛紛留言「我也被拍了一張類似的」、「辛苦了！有些人就是沒事無聊油錢多」、「真的沒事無聊的一堆」、「造孽罰單」、「檢舉的真的有病」、「這樣也檢舉，真的讓他家馬桶爆炸好了」、「只能說倒楣…遇到這種瘋人檢舉」、「路邊停車一堆超出白線不檢舉，檢舉閃人的車輛，真的倒楣」。

另外，也有人無奈表示「我也收過一樣類似的罰單，這種檢舉法真心覺得檢舉人閒閒沒事病得不輕」、「民眾檢舉應該廢除，簡直是擾民政策」、「被警察開單就算了，被這種檢舉達人惡意檢舉真的是無法無天」、「貼行人太近，會不會變成為未禮讓行人」、「看起來像是沒有人行道，這鍋該政府背」。

閃路邊行人往左偏竟遭檢舉。（圖／翻攝自爆料公社）

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