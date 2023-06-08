大陸廣東四會市一名土豪屋主，大手筆買下某棟11層樓高社區大樓的2樓整層共42間房，沒想到該名屋主為了將空間打造成娛樂場所，竟然違法施工全面打通所有隔間，導致承重樑柱受到嚴重破壞，樓下住戶還出現牆壁龜裂的恐怖狀況，只好緊急撤離並做後續處理，避免坍塌危機爆發。

綜合陸媒報導，該名土豪是在2021年一次買下社區2樓的42間套房，並決定打通所有牆體裝潢成娛樂場所，估計買房至少花費1400萬人民幣（約新台幣6040萬），目前已經拆除三分之一的面積，卻讓大樓出現倒塌危機。

樓上住戶陸續發現，當工程開始進行後，牆面突然出現不明裂縫，因此跑到二樓查看，這才知道，工程團隊在沒有取得許可證的情況下，竟直接打通1樓的天花板，將挖掘機器吊掛到2樓內作業，只為了方便運送廢料。

在此破壞下，樓上住戶面臨嚴重的居住安全危機，超過300戶居民陸續撤離，他們也擔心如果施工完成後大樓只剩下幾個柱子支撐，原本的牆面通通消失，「萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦？」

經過相關單位調查，該團隊沒有申請許可證，四會市住建局已發出違章裝修整改告知單，令其停工。離譜的是，負責該大樓物業公司竟還稱，「施工團隊有來溝通過要打通牆體，但不知道對方使用機器拆牆，當時跟我說是用人工拆除，確實是疏忽管理，沒有想到。」