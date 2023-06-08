根據香港保險業監管局統計數據，今年第一季大陸訪客的新單保費暴增近27倍至96.13億港元，主因包括跨境人流恢復正常，以及香港保險商品長期分紅較吸引人。

根據《每日經濟新聞》報導，第一季香港保費總額達1472億港元，其中大陸訪客購買個人人壽商品的規模大幅上升26.86倍，占香港個人業務總額的20.5%，新造保單數量達3萬4506份，也激增32.53倍。

分析今年第一季大陸人在香港購買的保單，若按保單數計，以終身壽險成長65倍最為強勁；若按保費計，則以年金、儲蓄壽險分別成長89倍、67倍最為搶手。

一位保險經紀人透露，大陸人赴香港買保險，主要是買儲蓄險和重疾險，今年則以理財屬性的終身人壽保險最夯，該商品主打保底利率低、預期收益率高。

資深精算師徐昱琛說，大陸民眾買港險以理財險為主，主要是分紅險。與大陸的理財險商品相比，港險最大優勢在於長期分紅吸引人，雖然保證的利率只有約1%，但加上預期分紅，長期收益率上看6%～7%。

但大陸人士投保香港保單也須注意風險，早在2016年當時的大陸銀保監會就發布大陸居民赴港購買保險的風險提示。《上海證券報》報導，上海錦天城（廣州）律師事務所律師謝奕思提醒，必須留意到香港與大陸保險業務，在適用法律、監管政策以及保險產品等方面存在許多差異。