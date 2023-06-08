烏南新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩從中間斷裂。

位在烏克蘭南部赫松州俄佔區的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸毀後，烏克蘭及俄羅斯相互指責對方出手，不過工程及軍火專家認為，用飛彈從外部轟炸，或是水壩年久失修自行倒塌都比較難解釋水壩全毀的情形，他們認為比較可能的解釋是，水壩發生內部爆炸，導致斷成兩半後坍塌。

新卡科夫卡大壩6日被炸出大缺口後，滾滾洪水急洩而下，數小時內第聶伯河（Dnipro River）下游沿岸地區就淹成汪洋一片，衛星畫面也顯示，水壩幾乎全毀。

《紐約時報》（New York Times）報導，烏俄雙方相互究責，基輔稱，俄軍希望影響下游札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）運作，以阻撓烏克蘭發動反攻。

烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo負責人西羅塔（Igor Syrota）稱，水壩及與水壩相連的發電站並非受到飛彈攻擊，因為發電站是以能夠承受原子彈攻擊的標準打造，飛彈攻擊不會釀成發電站如今的毀損程度，「很明顯，站內發生了爆炸，發電站斷成兩半。」

畫面顯示，新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩從中間斷裂。（圖／美聯社、 烏克蘭總統府）

■不是飛彈？水壩可能發生內部爆炸

專家們警告，目前可得的證據相當有限，不過他們認為，站內發生爆炸是最有可能的解釋，當地居民也在網路上指出，6日凌晨2時50分水壩遭受破壞時，聽到了好大的爆炸聲響。

專家解釋，封閉空間內發生爆炸的破壞力最強，因為能量全作用在周遭的結構上了。但即便如此，至少要數百磅炸藥才能炸開一座水壩，從外部投擲炸彈或射飛彈只能施展部分威力而已，需要很多倍的炸藥才能達到同樣效果。

新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸毀後，下游赫松汪洋一片，許多房舍淹到只剩屋頂。（圖／美聯社）

美國伊利諾大學香檳校區（University of Illinois Urbana-Champaign）工程系教授及炸藥專家格魯馬克（Nick Glumac）說：「你會受到彈頭攜帶量的限制，就算是直接擊中也可能無法摧毀水壩。」

事實上經過一年多來的戰事摧殘，新卡科夫卡水壩已經多次受損，每一次雙方同樣指責對方蓄意轟炸，目前尚不清楚先前的受損是否導致水壩此次坍塌。

馬里蘭大學（University of Maryland）工程系教授貝歇爾（Gregory B. Baecher）說，水壩絕對有可能倒塌，但他看到新卡科夫卡水壩被炸後的情況後驚呼：「老天，這看來非常可疑。」

《紐時》指出，8月一枚烏克蘭火箭擊中水壩上方的道路，11月俄軍過河時，一次爆炸摧毀部分道路，當時的畫面顯示，讓水通過的閘門有受損，不過沒有跡象顯示水壩下層結構也受損。

新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸毀後，下游赫松汪洋一片，許多房舍淹到只剩屋頂。（圖／美聯社）

■水壩自己坍塌？

另外隨著冬季融雪及春雨流入，5月初開始，水壩水位高漲，超過閘門，甚至淹過水壩建築頂部，上周的衛星畫面顯示，水壩上方有更多道路消失。

貝歇爾說，有些水壩確實會因為異常大量的水流溢出而坍塌，但通常會從兩側開始崩落，不過新卡科夫卡大壩的情況卻是先從中間斷裂，斷裂處位在發電站旁，發電站連接俄軍佔領的河岸區域。起初水壩的兩側似乎完好，後續才逐漸坍塌。

貝歇爾說，制水閘門受損及高水位確實可能沖掉部分閘門，但預計不會對水壩構成太大規模的破壞。