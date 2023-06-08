健康意識抬頭，黃豆多元的營養價值被認證可超越肉類，一名男子為攝取黃豆的蛋白質，因此狂喝豆漿、吃豆製食品，未料越吃越瘦，且嚴重腹脹，醫師表示，此因黃豆有高量的凝集素，會破壞身體的蛋白質，只要延長水泡黃豆的時間，及烹煮黃豆的時間，就可去除凝集素。該男子也因此體重回升，不再脹氣。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，黃豆是植物蛋白質的重要來源，且富含鉀、鐵、葉酸、膳食纖維；另外，黃豆的脂肪含量低，不含膽固醇、麩質，且是低升糖指數(GI)食物，可維持血糖穩定，非常適合一般人食用。

但他提醒，相較其他植物，黃豆等豆科植物含有較多的凝集素，而凝集素會使紅血球凝結在一起，進而傷害蛋白質。上述男子因為體型過瘦，親友建議他多吃黃豆，未料他越吃越瘦，還脹氣消化不良，因而求診。

江守山表示，凝集素雖會傷害紅血球與蛋白質，但可藉由兩種方法去除，一為將黃豆用水久泡，此外，烹煮過程要超過30分鐘。市售許多烹煮黃豆的機器在黃豆熟了就斷電，如此無法去除凝集素，因此民眾應在煮熟黃豆後再烹煮一段時間。

他表示，男子在聽從兩個注意項事後，短時間內體重就逐漸回復，也擺脫腹脹等消化不良的困擾了。