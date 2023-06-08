知名主持人廖科溢長期深耕旅遊行腳節目，得到2座金鐘獎，實力備受肯定，然而去年他宣布再婚44歲主播秦綾謙後，被控劈腿多位女性，演藝事業一夕崩盤，但負面事件不影響好感情，兩人已孕育出愛的結晶，日前秦綾謙曬出孕肚照，自曝肚子太大，導致「播報服快穿不下」，引起外界注意。

秦綾謙5月公布懷孕好消息後，已懷孕3個月，最近休完21天長假，重回工作崗位，在社群平台抒發心情，表示從事新聞工作多年，第一次休息這麼久，也提到寶寶一直健康成長，導致身體持續水腫，如今重新穿上播報服，已經快穿不下了。

秦綾謙曬出播報照，有著一頭秀髮的她，化著美麗妝容，穿著一襲粉紅色洋裝，外搭藍色西裝外套，腳下則踩著黑色尖頭鞋，她露出一抹笑容，並把手擺在肚臍位置，看起來相當專業，不過秦綾謙對懷孕後的身形相當驚訝，驚呼：「未修圖，但其實肚子已經很明顯了」，對此廖科溢溫暖點讚，表達對老婆的支持。

秦綾謙曾表示沒生育打算，因此一度猶豫是否生下來小孩，但一想到自己的人生從沒按部就班，特別是44歲還能自然懷孕，而且感受到寶寶展現了強大的生命力，讓她覺得很神奇，最終決定把他當作上天賜予的禮物，只不過第一次當媽，坦言「有夠惶恐」，且得面對許多身心考驗，好在廖科溢展現可靠的態度，協助處理所有大小事，讓她相當放心。