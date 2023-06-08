綠營近日性騷爭議連環爆，、吃案爭議連環爆，民進黨黨主席賴清德7日說重話「黨務主管知情不報，如果查證屬實，一律開除，永不任用」。前立委郭正亮7日在《綠也掀桌》節目表示，賴清德處理了最棘手的兩個案子，一個是前副秘書長許嘉恬，一個是資政顏志發。因為輝哥也是總統蔡英文的朋友，許嘉恬就會投鼠忌器。而顏志發辭職撤告，則一定是賴清德施壓，因為大家都認為顏志發能不能處理，就是英賴的矛盾指標。

「這件事沒有人在關心蔡英文！」郭正亮表示，蔡英文已經進入每天數饅頭階段，大家在乎的是賴清德怎麼處理。坦白說，目前發生的案子己乎都是發生在蔡英文黨主席任內，而且大概就是小英留下來的業障，尤其是黨內。有一些時間比較久，那就廣義都是民進黨的案子。

「至少就處置上，蔡英文是零分！」郭正亮指出，賴清德是想要處理，很多人就會覺得，是不是有些東西你不敢碰？總統府資政7日辭職、撤告，「我認為這個就是...一定是賴這邊施壓啦！」主持人李珮瑄說「喔？可是我看到另一篇報導是說賴這邊管不了，是蔡出手才終於把他勸下來？」

郭正亮強調，就算蔡英文不出手，她也知道後果，因為這個就是大家都在聚焦。大家都認為顏志發能不能處理，就是英賴的矛盾指標，如果顏志發你不敢處理，那輝哥你當然也不敢處理？因為顏志發是小英之友會總會長，百工百業後援會就是他在主導的。

「因為我在很多造勢場合見過他！」郭正亮提到，他基本上對小英的連任貢獻很大，百工百業這個動員組織，後來還去幫各個區域立委在跑。他是幫了小英很大的忙，所以就在小英連任之後當了資政。那人家就會看，妳對這個對妳有恩的人，蔡英文是不是不敢處理？

郭正亮直言，因為很多人都會說第一個案子，許嘉恬為什麼不敢處理？或許嘉恬為什麼到林飛帆那邊，講得好像她已經處理掉了？（李：林非帆怎麼好像又沒事了？郭：還不知道！賴清德現在是說在調查中）問題是為什麼許嘉恬會淡化處理？「因為輝哥也是你蔡英文的朋友嘛！」現在大家記憶中的事件，很多都是有一些權力關係，所以就不好得罪長官，尤其是像許嘉恬這種在中央黨部待那麼久的人，她當然知道輝哥，就會造成這種投鼠忌器的問題。

郭正亮說，所以賴清德對最棘手的兩個案子都處理了，一個是許嘉恬，一個是顏志發。