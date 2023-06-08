為擺脫「行人地獄」污名，警方近期進行強力取締，就有網友分享感受，認為最近車輛停讓行人的比例變高，以往是交通教育未落實，駕駛人觀念修正後將獲得改善，也有人歸因於最近重點取締才有效。

一名網友在PTT八卦板發文表示，以前過馬路幾乎沒有被讓過，最近幾個月就被讓了好幾次，「感覺以前大家不是不讓，是根本沒有這個觀念意識要讓行人」，證明交通教育根本沒有好好落實，「受過禮讓的觀念後，大家還是願意讓」，好奇眾人對車輛停讓行人是否有感。

貼文引起熱議，許多人分享自身觀察，「我也有這種感覺，讓的人變多了」、「多了一點，台北最多，新北有警察才讓」、「0.1%->20%，提升兩百倍！」、「有認真要做還是有差啦，像當初安全帽和安全帶一樣 慢慢變成習慣」、「南部禮讓行人也明顯改善很多了」、「我回國在高雄也覺得變多，買個東西來回，被兩台不同讓」。

但也有網友認為，短時間改善歸功於取締開罰，「宣導一回事，當然最直接的是會罰，那當然大部分不會跟錢過不去」、「教育宣導都是屁，純粹3600的威力啦」、「罰很重，順勢養成好習慣也好」。

依現行法規，若汽機車行經行人穿越道卻未停讓行人通過，或是轉彎未暫停禮讓行人，汽車可罰3600元、機車可罰1200元，立法院4月通過《道路交通管理處罰條例》部分修正案，六月底罰鍰上限從3600元提高至6000元。